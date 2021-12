Meteo | perdura l’instabilità | bel tempo a Capodanno

(Di martedì 28 dicembre 2021) La situazionein Italia sarà caratterizzata da un graduale miglioramento del: oggi martedì 28 dicembre ancorainstabile soprattutto al Sud(Foto: Pixabay)Oggi, martedì 28 dicembre, le previsionirologiche saranno ancora influenzata dalla perturbazione che sta attraversando la Penisola, portando ancora instabilità soprattutto al Sud. Nei giorni successivi, invece, il malsi allontanerà definitivamente dall’Italia. I giorni che precederanno l’anno nuovo, dunque, saranno caratterizzati, in prevalenza, da cielo sereno e assenza di piogge e nevicate. Le temperature in aumento rispetto alla media stagionale, con valori anche di sopra di 10-15 gradi rispetto alla norma. Domani nubi su quasi tutta la Penisola, pioggia leggera sul Levante Ligure, Toscana, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meteo perdura

Vesuvius.it

il rischio idraulico sul Campidano. A voce dell'avviso diffuso dalla Protezione Civile ... L'articolo Cagliari, nuova allertadi colore giallo sino a mezzanotte di oggi: rischio idraulico ...Il governo di Boris Johnson, a fronte di una diffusione elevata del virus cheda settimane, ... Il"insopportabile" di Glasgow è stato sottolineato in vari incontri dai veri protagonisti ...Previsioni meteo per oggi, martedì 28 dicembre 2021, a Milano: giornata nuvolosa, con nebbia al mattino. Temperature massime in lieve aumento. Nuvole e nebbia. Non sarà certo una bella giornata quella ...Previsioni meteo Italia. SITUAZIONE. Dopo la serie di perturbazioni che tra Natale e Santo Stefano transiteranno sull’Italia portando maltempo su alcune regioni, un terzo fronte ...