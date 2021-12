Meteo di Capodanno, fra l’ultima perturbazione e le anomalie termiche (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sposterà verso Sud, da domani 28 dicembre, l’ultima perturbazione Meteo dell’anno. Una perturbazione che è in arrivo in queste ore in Italia e che porterà le ultime precipitazioni al Meridione e probabilmente anche sulle Alpi del Nord Ovest. Da mercoledì 30 dicembre, inoltre, un vasto campo di alta pressione di origine sub-tropicale invaderà gradualmente tutto il Paese, riportando una totale stabilità atmosferica. Ma con essa anche le nebbie diffuse al Nord e su alcune regioni del Centro. Si dovrà dunque stare attenti, specie sulle strade e nei momenti serali. Pioggia e neve, le previsioni Meteo Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it. “Con l’arrivo dell’anticiclone – spiega – le temperature cominceranno a salire dove il tempo sarà più soleggiato e con ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sposterà verso Sud, da domani 28 dicembre,dell’anno. Unache è in arrivo in queste ore in Italia e che porterà le ultime precipitazioni al Meridione e probabilmente anche sulle Alpi del Nord Ovest. Da mercoledì 30 dicembre, inoltre, un vasto campo di alta pressione di origine sub-tropicale invaderà gradualmente tutto il Paese, riportando una totale stabilità atmosferica. Ma con essa anche le nebbie diffuse al Nord e su alcune regioni del Centro. Si dovrà dunque stare attenti, specie sulle strade e nei momenti serali. Pioggia e neve, le previsioniSono le previsioni di Antonio Sanò, direttore del sito iL.it. “Con l’arrivo dell’anticiclone – spiega – le temperature cominceranno a salire dove il tempo sarà più soleggiato e con ...

Advertising

repubblica : Previsioni meteo, arriva il 'Gigante' di Capodanno: l'anomalo anticiclone africano - infoitinterno : Meteo, ponte di Capodanno in Puglia con sole e temperature quasi primaverili - infoitinterno : Meteo Capodanno 2022: caldo anomalo, assenza di piogge e nebbie - infoitinterno : Previsioni meteo: 'gigante africano' a Capodanno. Temperature fino a 20 gradi: ecco dove - infoitinterno : Meteo 7 giorni: a grandi passi verso l'anomala primavera a Capodanno, ma non per tutti! -