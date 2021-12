Messias: “Il gol contro l’Atletico Madrid è stato molto emozionante” | News (Di martedì 28 dicembre 2021) Junior Messias, calciatore del Milan, ha rilasciato una bella intervista in cui ha anche parlato del gol segnato contro l'Atletico Madrid Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Junior, calciatore del Milan, ha rilasciato una bella intervista in cui ha anche parlato del gol segnatol'Atletico

Advertising

gilnar76 : Messias: «Gol in Champions? Un’emozione unica, vi dico» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : A TUTTO… MESSIAS ???? Il gol a Madrid, il Milan e i compagni esperti: il numero 30 tira le somme dei suoi primi mesi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Avevo più paura di giocare in Eccellenza o in Serie D, bellissimo il gol all'Atletico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Avevo più paura di giocare in Eccellenza o in Serie D, bellissimo il gol all'Atletico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Avevo più paura di giocare in Eccellenza o in Serie D, bellissimo il gol all'Atletico' -