Advertising

salvione : Mertens, mini vacanza a Dubai con Kat: poi la Juve - sportli26181512 : #Mertens, mini vacanza a Dubai con Kat: poi la Juve: Ultimi giorni di relax per l’attaccante del #Napoli prima dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens mini

SOS Fanta

Dries, 'emulando' molti suoi colleghi di Serie A, ha scelto Dubai come meta delle vacanze natalizie. In attesa del ritorno in campo (il 6 gennaio la super sfida contro la Juve di Allegri allo ...Dopo aver passato il Natale in palestra ad allenarsi, anche per Driesè giunto il momento di qualche ora di relax. Per l'attaccante belga del Napoli, puntata ... Per , però, la vacanza sarà: ...Ultimi giorni di relax per l’attaccante del Napoli prima della super sfida dell’Epifania contro la squadra di Allegri ...Dopo aver passato il Natale in palestra ad allenarsi, anche per Dries Mertens è giunto il momento di qualche ora di relax. Per l'attaccante belga ...