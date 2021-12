Mercato Torino: Piatek pista concreta per l’attacco (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Mercato Torino si sta concentrando sul reparto offensivo per il quale l’ultima idea porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Stando a quanto riporta TuttoSport, l’ex attaccante polacco di Milan e Genoa, Kristoft Piatek, è finito nel mirino dei granata per risolvere il problema del gol che nelle ultime uscite ha palesato la squadra. Mercato Torino: Piatek vicino ai granata? I granata considerano la punta polacca per caratteristiche fisiche l’alter ego di Belotti che, vuoi per i continui guai fisici e vuoi per l’incertezza sul rinnovo di contratto, è destinato ad una stagione altalenante. Da parte sua, Piatek, che non sta attraversando un bel momento all’Hertha Berlino(1 gol e 1 assist in 9 partite), vorrebbe rilanciarsi in un campionato come quello ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilsi sta concentrando sul reparto offensivo per il quale l’ultima idea porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Stando a quanto riporta TuttoSport, l’ex attaccante polacco di Milan e Genoa, Kristoft, è finito nel mirino dei granata per risolvere il problema del gol che nelle ultime uscite ha palesato la squadra.vicino ai granata? I granata considerano la punta polacca per caratteristiche fisiche l’alter ego di Belotti che, vuoi per i continui guai fisici e vuoi per l’incertezza sul rinnovo di contratto, è destinato ad una stagione altalenante. Da parte sua,, che non sta attraversando un bel momento all’Hertha Berlino(1 gol e 1 assist in 9 partite), vorrebbe rilanciarsi in un campionato come quello ...

