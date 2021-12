Mercato Milan – Chelsea su Theo Hernandez: per i Blues costa troppo (Di martedì 28 dicembre 2021) Le ultime di Mercato sul Milan. Il Chelsea ha sondato Theo Hernandez come sostituto dell'infortunato Ben Chilwell. Ma non se ne farà nulla Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Le ultime disul. Ilha sondatocome sostituto dell'infortunato Ben Chilwell. Ma non se ne farà nulla

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Intreccio Juventus - Psg, la condizione che porta Kessie in bianconero Intreccio di mercato tra Juventus, Psg e Milan: la condizione che può portare Kessie in bianconeroLa Juventus vuole il grande colpo a centrocampo. I bianconeri sanno che hanno la necessità di intervenire sul ...

Juventus, tifosi riconoscono i meriti di Conte nelle vittorie bianconere ...ottavi di finale di Champions League (oltre all'attuale primo posto in campionato a +4 sul Milan ... Il mercato della Juventus La Juventus si è affidata a Massimiliano Allegri a giugno facendo ...

Mercato Milan, pronto un super colpo dal Real Madrid. Difesa, tre i nomi Pianeta Milan Napoli, Bremer addio: individuato il sostituto di Manolas Il Napoli, come il Milan, molla la pista Bremer perché il brasiliano del Toro è troppo caro. Quindi a gennaio per sostituire Manolas in rosa arriverà un difensore italiano ...

Adani: “Scamacca alla Juve il vero colpo di gennaio. Poi su Inter e Milan..” Adani alla Gazzetta dello Sport – Lele Adani è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport dei possibili rinforzi per gennaio, visto che Allegri aspetta sempre un centrocampista in mezzo al campo e un ...

