Meraviglie | Sissi o La famiglia Addams? La tv del 28 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, martedì 28su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”. Alberto Angela in un nuovo viaggio, alla scoperta delle “” italiane, la prima puntata prende il via dalle isole Flegree. Dopo Procida, capitale della cultura per il 2022, le tappe successive saranno il castello aragonese di Ischia e l’incredibile Piscina Mirabilis. Il viaggio prosegue nella città di Lucca. Dal giardino pensile della Torre Guinigi, al Duomo, all’antico anfiteatro fino alle mura rimaste intatte. Infine saremo al nord, in Valle d’Aosta: il Gran Paradiso con le sue vette incontaminate, il Castello di Fenis con la sua atmosfera fiabesca e il ponte romano d’Ael, immagine viva di un glorioso passato. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la serie “”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta ...