Meraviglie | la penisola dei tesori | Alberto Angela conduce la quarta stagione del programma

(Di martedì 28 dicembre 2021) Martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Rai1 prende il via ladi, ladei, ilcondotto dall’amato. Il conduttore torna sulla rete ammiraglia dopo il successo del suo speciale Stanotte a Napoli con un un viaggio che questa volta lo porterà a spasso nella storia del nostro intero Paese tra opere simbolo, bellezze naturali e costruzioni architettoniche ed artistiche impressionanti. A partire dall’isola di Procida, capitale italiana della Cultura per il 2022, inizierà un percorso prima tra le bellezze campane che poi arriverà a Lucca ed infine in Valle d’Aosta. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di, ladei ...

Advertising

GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Alberto Angela torna su Rai 4K con 'Meraviglie, la penisola dei tesori' - sibilla2015 : RT @pa_fleg: La Meraviglia incontra la Mirabile! Dopo il successo di #StanotteaNapoli, questa sera su Rai1, 'Meraviglie, la penisola dei t… - CherryPress2 : 'Meraviglie, la penisola dei tesori' con Alberto Angela - antonellaa262 : Meraviglie – La Penisola dei tesori: dopo il successo di Stanotte a Napoli Alberto Angela stasera su Rai 1 (ore 21.… - DecaTessili : RT @ValliAntola: Nella puntata di martedì 4 gennaio 2022 ore 21.20 della trasmissione di @RaiUno 'Meraviglie: la penisola dei tesori', andr… -

Ultime Notizie dalla rete : Meraviglie penisola

... Alberto Angela torna in prima serata martedì 28 dicembre su Rai1, con la quarta edizione di, ladei tesori, un programma in quattro puntate che costituiscono un viaggio nella ...Stasera in televisione, 28 dicembre 2021: Sissi,- Ladei tesori, nuovo show Stefano De Martino Cosa andrà in onda questa sera, 28 dicembre, in tv? Su Rai1 partirà la nuova edizione di, con la conduzione di Alberto ...Martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Rai1 prende il via la quarta stagione di Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma condotto dall’amato Alberto Angela. Il conduttore torna sulla rete ...Prima serata ricca di appuntamenti sul digitale terrestre quella di questa sera 28 settembre. Andiamo a scoprire cosa riservano i palinsesti ...