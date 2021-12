Meraviglie con Alberto Angela | anticipazioni e ospiti 28 dicembre 2021

(Di martedì 28 dicembre 2021)La Penisola Dei Tesori condotto datorna stasera in tv 28in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito lee gli. SCOPRI COSA C’È IN TV Parte martedì 28, alle 21:25 su Rai1, la quarta edizione di, la penisola dei tesori, un programma in quattro puntate che costituiscono un viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche.comincia dall’isola di Procida, capitale italiana della Cultura 2022, ...

albertoangela : Grazie per averci seguito così numerosi nella puntata di #StanotteaNapoli di ieri sera. Condivido con voi alcuni sc… - RaiUno : Il viaggio di @albertoangela nei tesori d'Italia continua con la nuova stagione di #Meraviglie. Tappe della puntata…

Stasera (28 dicembre) alle 21 infatti approderanno in tv alcune delledella città. Si parte dal giardino pensile della Torre Guinigii suoi cinque lecci secolari . Alcune leggende ......e per partecipare alla raccolta fondi del Charity Sponsor AIL (Associazione Italiana per la lotta alle Leucemie e Linfomi)l'acquisto delle stelle di natale. PERCORSO TRA LEDI ROMA In ...Al Festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle il 31 dicembre alle ore 21 (e l’1 e il 2 alle ore 18) la più importante ...A Natale Alberto Angela ha lasciato il segno su Rai1 tenendo incollati alla tv oltre 4 milioni di italiani (e facendo uno share di quasi il 23 per cento) con Stanotte a… Napoli, un viaggio notturno ne ...