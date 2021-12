Mengoni, dal 31/12 in radio il nuovo singolo “Mi fiderò” (Di martedì 28 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – E’ Mi fiderò (feat. Madame) il nuovo singolo di Marco Mengoni, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) e nuovo estratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Materia (Terra) è certificato disco d’oro ed è l’album più venduto nei negozi per Natale. Mi fiderò, scritto da Marco Mengoni con Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Sarà in rotazione radiofonica dal 31 dicembre ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – E’ Mi(feat. Madame) ildi Marco, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) eestratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Materia (Terra) è certificato disco d’oro ed è l’album più venduto nei negozi per Natale. Mi, scritto da Marcocon Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Sarà in rotazionefonica dal 31 dicembre ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

