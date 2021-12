Meloni “Investire sull’areazione meccanica in scuole e luoghi di lavoro” (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come ha ricordato l’OMS, la ventilazione degli ambienti chiusi è una delle armi più efficaci contro il contagio da Covid-19. Fratelli d’Italia propone da tempo l’areazione meccanica controllata nelle scuole e con tenacia siamo riusciti a far approvare in manovra un emendamento per individuare le risorse necessarie. Siamo stati capofila col modello Marche e siamo felici che anche il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi abbia annunciato di voler dotare gli istituti scolastici lucani di questo sistema, ritenuto tra i migliori e richiesto oggi al Governo anche dalla Confederazione italiana pediatri del Lazio. Rinnoviamo il nostro appello all’Esecutivo Draghi: investa con decisione su questo fronte, non solo nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati”. Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come ha ricordato l’OMS, la ventilazione degli ambienti chiusi è una delle armi più efficaci contro il contagio da Covid-19. Fratelli d’Italia propone da tempo l’areazionecontrollata nellee con tenacia siamo riusciti a far approvare in manovra un emendamento per individuare le risorse necessarie. Siamo stati capofila col modello Marche e siamo felici che anche il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi abbia annunciato di voler dotare gli istituti scolastici lucani di questo sistema, ritenuto tra i migliori e richiesto oggi al Governo anche dalla Confederazione italiana pediatri del Lazio. Rinnoviamo il nostro appello all’Esecutivo Draghi: investa con decisione su questo fronte, non solo nellema anche neidipubblici e privati”. Lo ...

