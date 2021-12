Meglioquesto, sigla accordo per l’acquisizione del 51% di Omicron Servizi (Di martedì 28 dicembre 2021) Meglioquesto, player italiano del settore della customer experience multicanale, ha annunciato di avere sottoscritto oggi con Om Group un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi. Meglioquesto – piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e Servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali – finalizza così la prima operazione di acquisizione dopo la quotazione avvenuta lo scorso giugno coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne annunciata in sede di Ipo. Meglioquesto spiega che l’operazione consente di acquisire circa quattrocento punti fisici di contatto sul territorio italiano e di ampliare il portafoglio clienti, in particolare nel settore finance. Sono circa 1.500 i lavoratori di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021), player italiano del settore della customer experience multicanale, ha annunciato di avere sottoscritto oggi con Om Group unvincolante perdel 51% del capitale sociale di– piattaforma per lo sviluppo di tecnologie einnovativi per le relazioni commerciali digitali – finalizza così la prima operazione di acquisizione dopo la quotazione avvenuta lo scorso giugno coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne annunciata in sede di Ipo.spiega che l’operazione consente di acquisire circa quattrocento punti fisici di contatto sul territorio italiano e di ampliare il portafoglio clienti, in particolare nel settore finance. Sono circa 1.500 i lavoratori di ...

