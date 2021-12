Mauro da Mantova, parla Parenzo: «Vittima di sé stesso. Il complottismo? Non si può eliminare dalla società» (Di martedì 28 dicembre 2021) «Mauro è una Vittima di sé stesso». Con queste parole il giornalista David Parenzo commenta la morte di Mauro Buratti, il carrozziere No vax di Mantova, morto a 61 anni per cause legate al Covid dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Spesso ospite del programma di Radio 24 La Zanzara, Mauro da Mantova aveva raggiunto una certa notorietà con i suoi frequenti interventi ricchi di tesi complottiste sui vaccini anti-Covid e sulle misure di contenimento del Coronavirus. Chi era Mauro da Mantova per chi non ascolta La Zanzara? «Un carrozziere di Mantova che un po’ ricordava un personaggio di Guzzanti, quella straordinaria caricatura dello smanettone di internet che vedeva complotti dappertutto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) «è unadi sé». Con queste parole il giornalista Davidcommenta la morte diBuratti, il carrozziere No vax di, morto a 61 anni per cause legate al Covid dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Spesso ospite del programma di Radio 24 La Zanzara,daaveva raggiunto una certa notorietà con i suoi frequenti interventi ricchi di tesi complottiste sui vaccini anti-Covid e sulle misure di contenimento del Coronavirus. Chi eradaper chi non ascolta La Zanzara? «Un carrozziere diche un po’ ricordava un personaggio di Guzzanti, quella straordinaria caricatura dello smanettone di internet che vedeva complotti dappertutto ...

