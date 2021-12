Mauro da Mantova morto, Giuseppe Cruciani a FQMagazine: “Era complottista ben prima del covid. Commentare ‘se l’è cercata’ è da miserabili” (Di martedì 28 dicembre 2021) Mauro Buratti, 61 anni, è morto a causa del covid-19. Era uno dei più noti “interventisti” del programma radiofonico La Zanzara dove per tutti era “Mauro da Mantova“. Dichiaratamente no-vax, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. complottista, negazionista e vittima di teorie strampalate. L’ex carrozziere aveva annunciato di essere andato in un supermercato con la febbre a 38 e la mascherina abbassata. L’insistenza del conduttore Giuseppe Cruciani aveva portato al ricovero, rivelatosi tardivo. Cruciani, prevale il dispiacere o la rabbia?“La rabbia no, non c’è nessun motivo per avere rabbia. Quando conosci una persona che fa parte del tuo mondo radiofonico, anche se non era una persona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)Buratti, 61 anni, èa causa del-19. Era uno dei più noti “interventisti” del programma radiofonico La Zanzara dove per tutti era “da“. Dichiaratamente no-vax, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona., negazionista e vittima di teorie strampalate. L’ex carrozziere aveva annunciato di essere andato in un supermercato con la febbre a 38 e la mascherina abbassata. L’insistenza del conduttoreaveva portato al ricovero, rivelatosi tardivo., prevale il dispiacere o la rabbia?“La rabbia no, non c’è nessun motivo per avere rabbia. Quando conosci una persona che fa parte del tuo mondo radiofonico, anche se non era una persona ...

Advertising

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - DavidPuente : Nessuno merita la Covid. Nessuno! #Vaccinatevi - faustacu : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… - HermanniTest : @marioadinolfi Il povero Mauro da Mantova si vantava di essere un untore e di contagiare le persone. Guarda un po’… -