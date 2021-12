Mauro da Mantova è morto: il carrozziere No vax della Zanzara sconfitto da Covid-19 (Di martedì 28 dicembre 2021) Mauro da Mantova è morto per Covid-19. Il carrozziere No vax di Curtatone che si vantava di aver infettato un supermercato è deceduto a 61 anni dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Ad annunciarlo oggi è il Corriere del Veneto. Fino a ieri, come scriveva l’Arena di Verona, Mauro Buratti si trovava ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni venivano definite come gravissime: «è in Ecmo, non risponde alle cure». I medici avevano fatto sapere che si era opposto all’intubazione. Mauro da Mantova era un personaggio famoso per i suoi interventi nel programma radiofonico La Zanzara su Radio 24. Il carrozziere di Curtatone era intervenuto nel programma ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021)daper-19. IlNo vax di Curtatone che si vantava di aver infettato un supermercato è deceduto a 61 anni dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Ad annunciarlo oggi è il Corriere del Veneto. Fino a ieri, come scriveva l’Arena di Verona,Buratti si trovava ricoverato nel repartodell’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni venivano definite come gravissime: «è in Ecmo, non risponde alle cure». I medici avevano fatto sapere che si era opposto all’intubazione.daera un personaggio famoso per i suoi interventi nel programma radiofonico Lasu Radio 24. Ildi Curtatone era intervenuto nel programma ...

