Maurizio Buratti, morto il no vax de la Zanzara (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Buratti, no vax ospite immancabile a La Zanzara, è morto dopo aver contratto il Covid: i dettagli morto il no vax de La Zanzara (Fonte: Instagram)Maurizio Buratti, il no vax sessantunenne di Mantova, è’ morto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. L’uomo era conosciuto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara. Il no vax aveva sempre negato l’esistenza del Covid-19, al punto che una volta si vantò di essere entrato in un supermercato di Mantova quando era già positivo al virus. Buratti era ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni. Nonostante ciò non aveva mai ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 dicembre 2021), no vax ospite immancabile a La, èdopo aver contratto il Covid: i dettagliil no vax de La(Fonte: Instagram), il no vax sessantunenne di Mantova, è’all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. L’uomo era conosciuto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La. Il no vax aveva sempre negato l’esistenza del Covid-19, al punto che una volta si vantò di essere entrato in un supermercato di Mantova quando era già positivo al virus.era ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni. Nonostante ciò non aveva mai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto a causa del Covid, all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Mauri… - franpj2 : RT @ultimenotizie: E' morto di #Covid19 all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti,… - il_Conte78 : RT @perchetendenza: 'Mauro da Mantova': Perché Maurizio Buratti, sostenitore di teorie no vax e ospite del programma radiofonico 'La Zanzar… - parzialismo : RT @perchetendenza: 'Mauro da Mantova': Perché Maurizio Buratti, sostenitore di teorie no vax e ospite del programma radiofonico 'La Zanzar… - gianpi36590925 : RT @perchetendenza: 'Mauro da Mantova': Perché Maurizio Buratti, sostenitore di teorie no vax e ospite del programma radiofonico 'La Zanzar… -