Matrimonio nel 2022? Ecco alcune idee incredibili! (Di martedì 28 dicembre 2021) Ecco qualche idea originale e soprattutto ecosostenibile per i vostri matrimoni. Location green e decorazioni floreali. Matrimonio green, tutto quello che ce da sapereA causa del diffondersi della pandemia di COVID-19, le coppie decise a sposarsi hanno dovuto adeguarsi alle restrizioni previste dai vari decreti emanati dal Governo. Un aspetto principale di tali norme, consiste proprio nello svolgere celebrazioni di questo tipo all'aperto, mantenendo le dovute distanze. A fronte di questo, risulta necessario ingegnarsi della realizzazione di location belle, fantasiose, suggestive e – soprattutto – a norma di legge. Ecco come moltissimi matrimoni sono così diventati dei veri incontri green, celebrati all'aperto, sotto il cielo azzurro e senza il rischio di contagio. Anche per il 2022 quindi, data l'attuale curva dei ...

