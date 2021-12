Marotta lavora all' Inter del domani - Tre firme in arrivo

Advertising

infoitsport : Anche Marotta lavora al colpo Vlahovic: il possibile affare con la Fiorentina - TPiccinotti12 : @LouGirardiReal @Inter Quindi tu ne sai più di Marotta sulla situazione della società per cui lavora?? - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Pradé lavora al post-Vlahovic: sfida con Marotta #Fiorentina #Vlahovic… - AMIN1908_ : Marotta sempre stato amante del talento italico .. quindi secondo me sta lavorando su frattesi scamacca e con qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta lavora

Beppe©LaPresseQuello che rende l'amministratore delegato dell'Inter il miglior dirigente italiano è il tempismo con cuie l'ampio raggio delle sue scelte. In estate ha dovuto derogare,...L'Inter diai rinforzi in vista del calciomercato di gennaio, diversi profili nel mirino dei nerazzurriIn casa Inter è caccia aperta al vice Perisic. In vista del mercato di gennaio, l'obiettivo ...Marotta vuole costruire un ciclo vincente anche in nerazzurro, l'ad è già al lavoro: tre firme per l'Inter del domani ...Mercato Inter, Marotta sul vice Perisic: la strategia; Calciomercato Inter, cessione inevitabile: il piano per lo Scudetto; Prima di poter acquistare però, l’Inter dovrà vende ...