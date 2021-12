Mario Baccini | “Superare la telenovela dei vincoli per ridare qualità alla vita dei cittadini”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Fiumicino – “Abbiamo assistito negli anni a passerelle elettorali, dalle comunali alle europee, nelle quali il centrosinistra si diceva prossimo a risolvere la questione deisu Isola Sacra. Abbiamo visto il sindaco Montino e il vicesindaco Di Genesio Pagliuca tranquillizzare la collettività, salvo poi accorgerci che, ad oggi, tutte le soluzioni amministrative adottate e le opere messe in campo sono risultate palliativi che,fine, non tolgono iné eliminano le tasse. Le chiacchiere stanno a zero“. E’ quanto afferma, in un comunicato, il consigliere comunale, leader del centrodestra, che aggiunge: “Invece di concentrarsi sul patrimonio immobiliare, l’Amministrazione avrebbe fatto meglio ad investire sulle infrastrutture, unico reale strumento che al contempo muove ...

Il capogruppo del centrodestra: "Il Comune spende milioni per comprare palazzi ma non riesce a mettere in sicurezza le aree soggette a vincoli idrogeologici" ...
Baccini: "Volevamo dimostrare la nostra contrarietà alla gestione di queste risorse da parte proprio dell'amministrazione" ...