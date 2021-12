Maria Laura del Belgio, chi è la Principessa che sposerà il manager William Isvy (Di martedì 28 dicembre 2021) Durante il giorno di Natale, la Principessa Maria Laura del Belgio ha ricevuto la proposta di matrimonio da William Isvy: i due, fidanzati da anni, convoleranno a nozze nella seconda metà del 2022. L’annuncio del matrimonio della nipote di Re Alberto II è arrivata dalla casa reale belga, attraverso due meravigliose foto che ritraggono i due futuri sposi sorridenti e innamorati. Maria Laura del Belgio, l’anello di diamante e zaffiri per la proposta di matrimonio La Principessa Maria Laura, figlia di Astrid del Belgio e Lorenzo d’Austria-Este, ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio nel magico giorno di Natale. Il palazzo reale belga ha dato il lieto annuncio: ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) Durante il giorno di Natale, ladelha ricevuto la proposta di matrimonio da: i due, fidanzati da anni, convoleranno a nozze nella seconda metà del 2022. L’annuncio del matrimonio della nipote di Re Alberto II è arrivata dalla casa reale belga, attraverso due meravigliose foto che ritraggono i due futuri sposi sorridenti e innamorati.del, l’anello di diamante e zaffiri per la proposta di matrimonio La, figlia di Astrid dele Lorenzo d’Austria-Este, ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio nel magico giorno di Natale. Il palazzo reale belga ha dato il lieto annuncio: ...

