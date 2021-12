Marco Mengoni | esce il singolo “Mi fiderò” feat Madame

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Mi” () è il nuovodi, prodotto da Tino Piontek e nuovo estratto da Materia (Terra).: quandoil? Materia (Terra) è il primo progetto discografico (sono in tutto 3 album) uscito lo scorso 3 dicembre. Materia (Terra) è certificato disco d’oro ed è l’album più venduto

Dopo "Ma stasera" e "Cambia un uomo" ,ha scelto "Mi fiderò" come nuovo singolo estratto dall'album fresco d'uscita "Materia (Terra)" . Il brano è cantato dall'artista insieme a Madame : i due lo hanno scritto insieme a Tony ...Tra gli altri spiccano in Italia le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l'intera discografia fino al 2017, Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia,, ...Dopo aver lanciato il suo nuovo progetto artistico con “Sorpresa”, nato dalla collaborazione con Nayt, nonché versione speciale del brano del rapper contenuto nel suo ultimo album DOOM, uscirà venerdì ...MILANO (ITALPRESS) – E’ Mi fiderò (feat. Madame) il nuovo singolo di Marco Mengoni, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) e nuovo estratto da Materia (Terra), il primo progetto disco ...