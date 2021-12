Maneskin | la fidanzata di Damiano mostra i peli su Instagram | “Li ho ovunque”

Advertising

Damianodanny1 : BRUTTA NOTIZIA HO PELI MAGARI QUELLI DELLA FREGNA LI RISPARMIAMO GIORGIA SOLERI FIDANZATA DAMIANO DEI MANESKIN M… - fabriziogaias : FERMATE LE ROTATIVE Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin mostra i peli su Instagram: ''Li ho ovunqu… - TerrinoniL : Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin mostra i peli su Instagram: ''Li ho ovunque. L'unico punto in… - Cosmopolitan_IT : Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: sono loro la coppia hot delle feste - MadameDidy : -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin fidanzata

Quello che ladi Damiano deinon aveva ancora mai dettoE' stato un Natale di discussioni su Instagram quello di Giorgia Soleri , l'influencerdi Damiano dei. Colpa di una foto in cui ha mostrato di non rasarsi i peli delle ascelle. ...A puntare il dito sono stati molti dei suoi follower, che le hanno rimproverato di voler essere anticonvenzionale a tutti i costi ...L'influencer ha fatto un post mostrando le ascelle non depilate per "provocare" i parenti bigotti, ma a reagire sono stati molti ...