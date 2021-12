Maluma esce allo scoperto con la nuova fidanzata | chi è la fortunata

Leggi su sologossip

(Di martedì 28 dicembre 2021) Natale ‘in rosa’ per il famosissimoche sui social ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in un bacio con la. Da tempo i rumors su una possibilestoria d’amore per il celebre cantante colombiano stavano infiammando il gossip, ma finora non c’era stata nessuna conferma. Dopo la fine, nel 2019, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.