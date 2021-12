Maltempo, burrasca da Nord a Sud: allerta gialla in tre regioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Quelli che ci accompagnano verso la fine dell'anno saranno giorni a dir poco ventilati per gli italiani: venti forti e di burrasca hanno già iniziato a soffiare con violenza, con la situazione che dovrebbe proseguire anche nella giornata... Leggi su europa.today (Di martedì 28 dicembre 2021) Quelli che ci accompagnano verso la fine dell'anno saranno giorni a dir poco ventilati per gli italiani: venti forti e dihanno già iniziato a soffiare con violenza, con la situazione che dovrebbe proseguire anche nella giornata...

Advertising

AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « VENTI FORTI E DI BURRASCA DA NORD A SUD, ALLERTA GIALLA IN TRE REGIONI » - larampait : #Maltempo: #venti forti e di #burrasca da #Nord a #Sud - IlFattoNisseno : Maltempo, “allerta gialla” per venti forti e di burrasca in 3 regioni: Sicilia, Calabria e Valle d’Aosta - Torrechannelit : Maltempo – Venti forti e di burrasca da Nord a Sud, allerta gialla in tre regioni - ilmetropolitan : ?? #Maltempo. #Allertagialla in 3 regioni, #venti forti e di #burrasca da nord a sud -