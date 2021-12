Maignan eletto miglior portiere dell'anno in Francia. Donnarumma solo quarto (Di martedì 28 dicembre 2021) Il miglior portiere di Ligue 1 gioca in Serie A. E' il piccolo paradosso della formazione dell'anno scelta dal quotidiano Equipe . In porta infatti non c'è Gigio Donnarumma, stella dell'Italia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildi Ligue 1 gioca in Serie A. E' il piccolo paradossoa formazionescelta dal quotidiano Equipe . In porta infatti non c'è Gigio, stella'Italia ...

