Magnate di Dazn dona 7 milioni e salva la biblioteca perduta delle sorelle Brontë

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una prima edizione di Cime tempestose di Emilye un manoscritto con 31sue poesie inedite. Una lettera in cui Jane Austen anticipa la fine di una storia d’amore o rare prime edizionisue opere più famose (Orgoglio e Pregiudizio, Persuasione, Emma). Una rara eredità letteraria contenuta dalla Honresfield Library e che, grazie all’acquisizione da parte di Friends of the National Libraries (Fnl), non sarà dispersa. La, costituita nella seconda metà del XIX secolo, è stata acquistata per 15di sterline da questo consorzio di organizzazioni letterarie britanniche - in testa la British Library di Londra - dopo che Leonard Blavatnik, il 64enne uomo d’affari conosciuto come l’uomo più ricco della Gran Bretagna, tra l’altro proprietario di, ha ...