Madre e figlia di 3 anni chiedono aiuto alla polizia il giorno di Natale: non mangiavano da giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) Una donna di 31 anni ha bussato alla Questura di Pescara per chiedere aiuto durante il giorno di Natale, dichiarando di essere a digiuno da giorni. Gli agenti in servizio hanno subito aiutato lei e sua figlia, una bimba di 3 anni, offrendo del cibo e cercando una struttura in cui farle riprendere e riposare. Mamma e figlia messe al sicuro dalla Questura La Madre ha origini nigeriane e, insieme a sua figlia, sarebbe arrivata da poco in treno dalla Germania. Probabilmente spaesata nella nuova città italiana, ha vagato per alcuni giorni senza cibo o un posto in cui dormire. Mamma e figlia erano visibilmente stremate, quando ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Una donna di 31ha bussatoQuestura di Pescara per chiederedurante ildi, dichiarando di essere a digiuno da. Gli agenti in servizio hanno subito aiutato lei e sua, una bimba di 3, offrendo del cibo e cercando una struttura in cui farle riprendere e riposare. Mamma emesse al sicuro dQuestura Laha origini nigeriane e, insieme a sua, sarebbe arrivata da poco in treno dGermania. Probabilmente spaesata nella nuova città italiana, ha vagato per alcunisenza cibo o un posto in cui dormire. Mamma eerano visibilmente stremate, quando ...

