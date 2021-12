Madonna accusa il rapper Tory Lanez di plagio e lo fa pubblicamente

Leggi su biccy

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha sentito odore die (giustamente) lo ha fatto notare. Sotto il mirino della popstar c’è finita la canzone Pluto’s Last Comet delche, effettivamente, ricorda molto le sonorità di Into The Groove di. Pluto’s Last Comet sembrerebbe essere stata scritta proprio su un campionamento di Into The Groove, peccato che ilnon abbia chiesto il permesso a nessuno per farlo né abbia pagato per i diritti. Per questo motivo la cantante gli ha mandato un messaggio privato su Instagram e per farglielo notare (e smascherarlo) gli ha pure commentato una foto.calls outon Instagram for illegal use of her song, “Into the Groove.” ...