Lutto nel mondo delle corse: addio ad un pilota famosissimo, la tragedia

Bob Keselowski, stella Nascar, è scomparso all'età di 70 anni dopo la battaglia contro una malattia. Il motorsport americano è in Lutto.

Il mondo del motorsport ha perso un altro protagonista in questo terribile 2021. La vittima è un ex pilota della Nascar, categoria di punta per quanto riguarda il panorama motori negli Stati Uniti d'America. Il suo nome è Robert Alexander Keselowski, meglio noto semplicemente come Bob. Nato il primo agosto del 1951, a Rochester, nel Michigan, è stato un grande protagonista della ARCA Series, una delle tanti varianti nella disciplina che corre negli ovali. Ha ottenuto ben 26 pole position e 24 vittorie, portando a casa il titolo nel 1989, quando era appena 38enne. In seguito, è stato uno dei pionieri della serie dedicata ai Truck, ...

