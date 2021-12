Lutto nel mondo del calcio algerino, morto il difensore e il capitano Sofiane Loukar (Di martedì 28 dicembre 2021) Allo stadio Habib-Bouakeul, situato nella città algerina di Orano, ossia a 4 ore di macchine dalla capitale della nazione nord-africana Algeri, si svolgeva la partita tra ASM Oran-MC Saïda. Il match era valevole per la Ligue 2 algerina, più precisamente il girone delle squadre centro-ovest. Gli ospiti del Saïda stavano vincendo con il risultato di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Allo stadio Habib-Bouakeul, situato nella città algerina di Orano, ossia a 4 ore di macchine dalla capitale della nazione nord-africana Algeri, si svolgeva la partita tra ASM Oran-MC Saïda. Il match era valevole per la Ligue 2 algerina, più precisamente il girone delle squadre centro-ovest. Gli ospiti del Saïda stavano vincendo con il risultato di L'articolo

Advertising

TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - CostanzaBattis1 : RT @mariamacina: È surreale quello che succede in Italia: scoprire nel nostro territorio nazionale giacimenti di petrolio e gas non è una f… - hxathawaxy : RT @_hollandscurls: @smoothxevans haxhi in lutto e nel mentre william ormai va a fare le corse in moto quindi direi che tutto ciò non lo gu… - hxathawaxy : @_hollandscurls @smoothxevans io vivo nel lutto da 5 anni sono una sottona di merda- - _hollandscurls : @smoothxevans haxhi in lutto e nel mentre william ormai va a fare le corse in moto quindi direi che tutto ciò non lo guarderemo ???? -