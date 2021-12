L’uomo dietro le manifestazioni anti green pass in Francia (Di martedì 28 dicembre 2021) «Questo pass vaccinale è una misura stupida. È vergognoso, è disumano!». Queste le parole pronunciate pochi giorni fa da Florian Philippot, leader del micro-partito sovranista Les Patriotes ed ex delfino di Marine Le Pen, commentando le ultime scelte compiute dal governo francese, che ha deciso di trasformare l’attuale pass sanitario in pass vaccinale – sulla falsariga del Super green pass italiano – a partire da gennaio. A ospitare il suo punto di vista non allineato è Sud Radio, una delle emittenti che, negli ultimi mesi, ha scelto di offrire una cassa di risonanza privilegiata alla galassia composita dell’estrema destra francese, seguendo una traiettoria per molti versi simile a quella percorsa dal canale televisivo CNews, ormai trasformatosi in un viatico per favorire l’agognata ascesa di Éric ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) «Questovaccinale è una misura stupida. È vergognoso, è disumano!». Queste le parole pronunciate pochi giorni fa da Florian Philippot, leader del micro-partito sovranista Les Patriotes ed ex delfino di Marine Le Pen, commentando le ultime scelte compiute dal governo francese, che ha deciso di trasformare l’attualesanitario invaccinale – sulla falsariga del Superitaliano – a partire da gennaio. A ospitare il suo punto di vista non allineato è Sud Radio, una delle emittenti che, negli ultimi mesi, ha scelto di offrire una cassa di risonanza privilegiata alla galassia composita dell’estrema destra francese, seguendo una traiettoria per molti versi simile a quella percorsa dal canale televisivo CNews, ormai trasformatosi in un viatico per favorire l’agognata ascesa di Éric ...

Advertising

io_surf : RT @Emanuel72607325: #gfvip Cioè due donne che corrono dietro ad un uomo, manco fosse l'ultimo sulla Terra. Nel 2021 quasi 2022 è inaccetta… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: #gfvip Cioè due donne che corrono dietro ad un uomo, manco fosse l'ultimo sulla Terra. Nel 2021 quasi 2022 è inaccetta… - Emanuel72607325 : #gfvip Cioè due donne che corrono dietro ad un uomo, manco fosse l'ultimo sulla Terra. Nel 2021 quasi 2022 è inacce… - brrr20lola : RT @Steffy96554979: A me Miriana e Sophie non mi stanno piacendo più. La prima si è rovinata legandosi ancora una volta dietro ad uomo tutt… - nianlovers1 : RT @Steffy96554979: A me Miriana e Sophie non mi stanno piacendo più. La prima si è rovinata legandosi ancora una volta dietro ad uomo tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo dietro L’uomo dietro le manifestazioni anti green pass in Francia Linkiesta.it