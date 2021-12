“Lunghi mesi davanti”. Charlene di Monaco, preoccupa la nota ufficiale del Palazzo sulla sua salute (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua il giallo intorno alla principessa Charlène di Monaco. A pochi mesi dal ritorno nel principato resta fitto il mistero sulle sue condizioni. A parlare e tentare di dipanare i dubbi è il marito Alberto. Il principe ha deciso di parlare tramite un comunicato diffuso dal Palazzo reale. È la seconda nota ufficiale dopo quella dello scorso novembre quando fatto sapere a People Magazine che la moglie era in cura per un esaurimento fisico ed emotivo. “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. Quindi ha aggiunto: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua il giallo intorno alla principessa Charlène di. A pochidal ritorno nel principato resta fitto il mistero sulle sue condizioni. A parlare e tentare di dipanare i dubbi è il marito Alberto. Il principe ha deciso di parlare tramite un comunicato diffuso dalreale. È la secondadopo quella dello scorso novembre quando fatto sapere a People Magazine che la moglie era in cura per un esaurimento fisico ed emotivo. “È in cura in una clinica fuori da. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. Quindi ha aggiunto: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di ...

