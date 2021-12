Lozano positivo al Covid: il Napoli nei guai, otto assenti con la Juve (Di martedì 28 dicembre 2021) Napoli - "Hirving Lozano è risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)- "Hirvingè risultatoal- 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di ...

Advertising

sscnapoli : ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calc… - sportface2016 : +++#Napoli, dopo Fabian #Ruiz positivo anche #Lozano+++ #COVID19 - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Lozano positivo al Covid in Messico: rischia di saltare #JuveNapoli ? - donafab81 : RT @antonio_gaito: Situazione #Napoli Osimhen (Coppa d'Africa) Anguissa (Coppa d'Africa) Ounas (Coppa d'Africa) Koulibaly (Coppa d'Africa)… - LuigiPiccolo90 : RT @sscnapoli: ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, r… -