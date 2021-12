Lozano positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Lozano è risultato positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dell’attaccante messicano Hirving Lozano è risultato positivo al Covid. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dell’attaccante messicano. ? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 28, 2021 comunicato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021)è risultatoal: ildelsulle condizioni dell’attaccante messicano Hirvingè risultatoal. Ecco ildelsulle condizioni dell’attaccante messicano. ? Hirvingè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY— Official SSC(@ssc) December 28, 2021...

Advertising

sscnapoli : ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calc… - traplord777 : RT @sscnapoli: ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, r… - ClubNapoliRE : RT @sscnapoli: ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, r… - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, r… - robertopontillo : #Napoli, dopo Fabian #Ruiz positivo anche #Lozano e la mia previsione sul rinvio di juventus-napoli prende sempre più corpo -