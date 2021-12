(Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 413mila idellafinora in. A meno di dieci giorni dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato distribuito il 6% deitotali staccati in tutta(circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews,è prima tra lecon, in largo vantaggio su(seconda a quasi 44mila tagliandi) e su Novara e Cuneo, entrambe a 31mila. Quartoper Asti, a quota 25mila; per la provincia di Vercelli e quella di Verbano-Cusio-Ossola il bilancio è superiore ai 12mila, mentre ...

Advertising

zazoomblog : Lotteria Italia Piemonte: a Torino venduti 250mila biglietti Alessandria al secondo posto tra le province -… - nuovasocieta : Lotteria Italia, Piemonte: a Torino venduti 250mila biglietti, Alessandria al secondo posto tra le province - CSogliani : RT @MichelaGiraud: Ho comprato il biglietto della Lotteria Italia spero di vincere un tampone molecolare - toscanamedianew : Lotteria Italia, oltre 380mila toscani ci provano - lametino : Lotteria Italia, in Calabria venduti quasi 113mila biglietti - -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

A poco meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, sono 381.823 i biglietti dellavenduti finora in Toscana, dove è stato staccato oltre il 6% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta(circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e ...Sono 125.188 i biglietti dellavenduti finora in Umbria. A poco meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato il 2% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta(circa 6,...RIETI - Sono 757mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora nel Lazio. A poco più di una settimana dall'estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato il 12% ...Lotteria Italia, Liguria: venduti 137mila biglietti, a Genova distribuiti oltre 81mila tagliandi. Genova 81.372 tagliandi ...