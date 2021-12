Lotteria Italia, è Bologna la vera “capitale” con la vendita pro capite più alta (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – L’edizione 2021 della Lotteria Italia ha rialzato la testa dopo anni in chiaroscuro: con circa 6,3 milioni di biglietti venduti – ricorda l’agenzia Agimeg – questa edizione migliora del 37,7% i risultati dello scorso anno. La Lombardia è in testa a questa speciale classifica con il 15,2% di tagliandi staccati, seguita dal Lazio con il 12,1%, terzo posto per la Campania con l’8,7% del totale dei biglietti venduti. A livello di città, Roma è la prima provincia in Italia per biglietti venduti, oltre 600 mila: nella capitale è stato finora staccato un biglietto su dieci (9,6%). Milano è in seconda posizione con 381 mila biglietti (il 6,1%), seguita da Napoli con il 5,1% (319 mila tagliandi), poi Torino (4%, 250 mila biglietti) e Bologna (2,7%, 169 mila biglietti). Ma quali sono le città in cui si è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – L’edizione 2021 dellaha rialzato la testa dopo anni in chiaroscuro: con circa 6,3 milioni di biglietti venduti – ricorda l’agenzia Agimeg – questa edizione migliora del 37,7% i risultati dello scorso anno. La Lombardia è in testa a questa speciale classifica con il 15,2% di tagliandi staccati, seguita dal Lazio con il 12,1%, terzo posto per la Campania con l’8,7% del totale dei biglietti venduti. A livello di città, Roma è la prima provincia inper biglietti venduti, oltre 600 mila: nellaè stato finora staccato un biglietto su dieci (9,6%). Milano è in seconda posizione con 381 mila biglietti (il 6,1%), seguita da Napoli con il 5,1% (319 mila tagliandi), poi Torino (4%, 250 mila biglietti) e(2,7%, 169 mila biglietti). Ma quali sono le città in cui si è ...

Advertising

Lopinionista : Lotteria Italia, è Bologna la vera “capitale” con la vendita pro capite più alta - Puglia_in : LOTTERIA ITALIA - In Puglia venduti il 4% dei biglietti totali distribuiti finora (circa 6,2 milioni). Bari leader… - cilerika : RT @MichelaGiraud: Ho comprato il biglietto della Lotteria Italia spero di vincere un tampone molecolare - ilvaglio1 : Lotteria Italia, Sannio maglia nera per biglietti venduti in regione #sannio #lotteriaitalia #benevento - MasputPutzu : Alessandria seconda provincia in Piemonte per biglietti venduti della Lotteria Italia (solo dopo Torino)… -