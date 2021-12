Lotteria Italia | Campania già venduto oltre mezzo milione di biglietti 320 mila a Napoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sono più di 544dellavenduti finora in. A poco meno di dieci giorni dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato distribuito il 9% deitotali staccati finora in tutta(circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews,è prima tra le province con 319, seguita da Salerno a quasi 94tagliandi e da Caserta, a 68. Avellino si ferma per ora a 37.500, mentre la provincia di Benevento chiude a 25. Numeri in netta crescita per lapiù antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con ...

Advertising

zazoomblog : Lotteria Italia Piemonte: a Torino venduti 250mila biglietti Alessandria al secondo posto tra le province -… - nuovasocieta : Lotteria Italia, Piemonte: a Torino venduti 250mila biglietti, Alessandria al secondo posto tra le province - CSogliani : RT @MichelaGiraud: Ho comprato il biglietto della Lotteria Italia spero di vincere un tampone molecolare - toscanamedianew : Lotteria Italia, oltre 380mila toscani ci provano - lametino : Lotteria Italia, in Calabria venduti quasi 113mila biglietti - -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - In attesa dell'estrazione del 6 gennaio, la provincia di Alessandria è la seconda in Piemonte per numero di biglietti dellavenduti: quasi 44 mila. Al primo posto in Piemonte c'è il Torinese, con 250 mila biglietti. Al terzo posto Novara e Cuneo, con 31 mila. In provincia di Asti sono stati venduti 25 mila ...: in Calabria venduti quasi 113 mila biglietti, a Cosenza distribuiti quasi 44 mila tagliandi Sono 112.669 i biglietti dellavenduti finora in Calabria . A poco meno di ...Sono più di 544mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Campania. A poco meno di dieci giorni dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato distribuito il 9% dei biglietti totali s ...RIETI - Sono 757mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora nel Lazio. A poco più di una settimana dall'estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato il 12% ...