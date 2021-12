Lorenzo Jovanotti, risveglio difficile il giorno dopo il dramma: le sue condizioni – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Periodo complicato per il celebre cantante toscano. Jovanotti aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo il drammatico annuncio dei giorni scorsi. Ecco come sta. La sua dichiarazione ha lasciato sconcertati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 28 dicembre 2021) Periodo complicato per il celebre cantante toscano.aggiorna i fan sulle sueiltico annuncio dei giorni scorsi. Ecco come sta. La sua dichiarazione ha lasciato sconcertati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - mariamarino70 : RT @rtl1025: ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rapidi siano c… - Matteo_Varg : File Not Found - Lorenzo Jovanotti Cherubini - Shamash2021 : Dalla canzone 'Mario' di Lorenzo 'Jovanotti', Album Lorenzo 1994. Parole bellissime. - clipever : Ho capito che non mi contagerò col COVID perché non ho tour o programmi TV da lanciare. Mi dispiace per voi Lorenzo… -