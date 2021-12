Lorenzo Insigne, addio Napoli: sì a un contratto da 45 milioni di euro, valigie pronte per Toronto (Di martedì 28 dicembre 2021) Lorenzo Insigne sta per cedere al corteggiamento del Toronto. L'accordo raggiunto è sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e il suo addio al Napoli è ormai certo. Il calciatore lascerà la squadra che l'ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all'anno. A 30 anni, dopo 10 anni in azzurro, Insigne ha scelto la MLS, il campionato Usa, nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale, sottolinea Sportmediaset. A inizio gennaio è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)sta per cedere al corteggiamento del. L'accordo raggiunto è sulla base di 9,5dia stagione per cinque anni e il suoalè ormai certo. Il calciatore lascerà la squadra che l'ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5diall'anno. A 30 anni, dopo 10 anni in azzurro,ha scelto la MLS, il campionato Usa, nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale, sottolinea Sportmediaset. A inizio gennaio è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del ...

Advertising

goal : These players may become free agents in 2022... ???? Paul Pogba ???? Kylian Mbappe ???? Luis Suarez ?????????????? Gareth Bale… - marcoconterio : ?????? L'offerta faraonica di #TorontoFC per Lorenzo #Insigne è da record per la #MLS: tra i 9.5 e gli 11.5 milioni lo… - Gazzetta_it : Toronto: i dettagli della maxi offerta per Insigne. Lorenzo verso il sì #calciomercato - TurboBamba : RT @ruotebucate: @capuanogio Insigne è stato a Napoli 9 anni, ossia 3285 giorni. Supponiamo una media di 3 shampoo a settimana: in un anno… - sportal_it : Napoli, Lorenzo Insigne a un passo dal clamoroso addio -