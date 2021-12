Lorenzo Amoruso su Clarissa Selassié: “la tua pochezza come persona” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo lo scontro tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro su Instagram con una storia è intervenuto Lorenzo Amoruso contro la principessa Ieri sera Clarissa Selassié è intervenuta dallo studio contro Manila Nazzaro, facendola piangere. In particolare, Alfonso Signorini ha mostrato un post su Instagram pubblicato dalla principessa che ha usato parole non carine contro la ex Miss Italia. Da lì Clarissa ha rincarato la dose ed è nato uno scontro tra lei e Manila, che c’è rimasta molto male per l’affetto che prova per la giovane principessa. “Sono davvero sconvolta per come tu continui a parlare male di tutti nella casa del GFVip. Sì parli male di tutti, ma l’abbiamo tutti visto. Parli male di tutti, non c’è una persona che hai risparmiato. ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo lo scontro trae Manila Nazzaro su Instagram con una storia è intervenutocontro la principessa Ieri seraè intervenuta dallo studio contro Manila Nazzaro, facendola piangere. In particolare, Alfonso Signorini ha mostrato un post su Instagram pubblicato dalla principessa che ha usato parole non carine contro la ex Miss Italia. Da lìha rincarato la dose ed è nato uno scontro tra lei e Manila, che c’è rimasta molto male per l’affetto che prova per la giovane principessa. “Sono davvero sconvolta pertu continui a parlare male di tutti nella casa del GFVip. Sì parli male di tutti, ma l’abbiamo tutti visto. Parli male di tutti, non c’è unache hai risparmiato. ...

PasqualeMarro : #LorenzoAmoruso, compagno Manila, umilia Clarissa: “Sei inutile…” - GJaccarino : RT @mariahsbubble: Dico solo che almeno Clarissa si era limitata a parlare di falsità in funzione a Manila e ad un gioco qual è il #GFVIP.… - allyfromDEland : RT @mariahsbubble: Dico solo che almeno Clarissa si era limitata a parlare di falsità in funzione a Manila e ad un gioco qual è il #GFVIP.… - 361_magazine : Dopo lo scontro tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro su Instagram con una storia è intervenuto Lorenzo Amoruso co… - odalysio : RT @Gioia68446562: Il moralista marito di Manila..ha la memoria corta perché riguardo a sportività ed educazione non brilla Lorenzo Amorus… -