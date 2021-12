Lo Stadio Diego Armando Maradona messo in vendita: la situazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra i 65mila e 452 beni che il Comune di Napoli ha messo in vendita c’è anche lo Stadio Diego Armando Maradona: la situazione Stadio Maradona di Napoli (Getty Images)Il Comune di Napoli ha messo in vendita diversi beni immobili sono circa 65mila 452 i cespiti tra di essi c’è anche lo Stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di una lista molto lunga, presenti tanti impianti sportivi tra cui il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi e la villa Cava a Marechiaro. L’amministrazione comunale ha spedito l’elenco completo a Invimit, la società del Mef impegnata in investimenti immobiliari e alla loro valorizzazione ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra i 65mila e 452 beni che il Comune di Napoli hainc’è anche lo: ladi Napoli (Getty Images)Il Comune di Napoli haindiversi beni immobili sono circa 65mila 452 i cespiti tra di essi c’è anche lo. Si tratta di una lista molto lunga, presenti tanti impianti sportivi tra cui il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi e la villa Cava a Marechiaro. L’amministrazione comunale ha spedito l’elenco completo a Invimit, la società del Mef impegnata in investimenti immobiliari e alla loro valorizzazione ...

