LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Lenzerheide in DIRETTA: Pellegrino a caccia della finale! Laurent, Ganz e Scardoni vogliono fare la sorpresa (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54: In campo maschile Pellegrino sarà al via nella seconda batteria con Jouve, Amundsen, Starega, Kaeser e Schaad 13.52: Caterina Ganz sarà al via nella quarta batteria con Van der Graaff, Lampic, Gimmler, Winkler e Kylloenen 13.49: Scardoni sarà nella terza con Dyvik, Janatova, T. Weng, Nepryaeva, Sorina: missione impossibile per l'azzurra 13.46: Laurent sarà in seconda batteria con Myhrvold, Hagstroem, Carl, Eiduka, Fossesholm: batteria difficile ma non impossibile per l'azzurra che punta alla quarta semifinale consecutiva in stagione 13.43: Sono cinque gli azzurri qualificati per la fase finale, Pellegrino e Graz tra gli uomini, Laurent, Scardoni e Ganz tra le ...

