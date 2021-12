LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: Worley davanti a Hector, indietro le azzurre (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz 10.23 Ricordiamo che il tracciato è stato disegnato da Daniele Simoncelli, allenatore delle azzurre: non si è rivelato un vantaggio, anzi… 10.22 Ultima posizione per l’americana Nina O’Brien a 2?01. 10.20 Ragnhild Mowinckel è ormai tornata quella del pre-infortunio. La norvegese è splendida terza a soli 29 centesimi da Worley. Classifica cortissima, grande incertezza per la vittoria: peccato che non ci siano italiane… 10.18 Subito fuori l’austriaca Stephanie Brunner. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel. 10.18 Le azzurre hanno sbagliato l’approccio con la pista ed il tracciato. La loro sciata non è ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.23 Ricordiamo che il tracciato è stato disegnato da Daniele Simoncelli, allenatore delle: non si è rivelato un vantaggio, anzi… 10.22 Ultima posizione per l’americana Nina O’Brien a 2?01. 10.20 Ragnhild Mowinckel è ormai tornata quella del pre-infortunio. La norvegese è splendida terza a soli 29 centesimi da. Classifica cortissima, grande incertezza per la vittoria: peccato che non ci siano italiane… 10.18 Subito fuori l’austriaca Stephanie Brunner. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel. 10.18 Lehanno sbagliato l’approccio con la pista ed il tracciato. La loro sciata non è ...

