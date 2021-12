LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: le azzurre devono rimontare. Seconda manche alle 13.00 (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO Dalle 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz 10.57 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Federica Brignone a 1?12, 18ma Sofia Goggia a 1?58, 23ma Elena Curtoni a 1?77. 10.55 Sono scese le prime 30, questa la classifica con le prime dieci posizioni: Tessa Worley (Francia) Sara Hector (Svezia) +0.12 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.29 Petra Vlhova (Slovacchia) +0.41 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.45 Meta Hrovat (Slovenia) +0.54 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +0.61 Marta Bassino (Italia) +0.82 Camille Rast (Svizzera) 0.84 Ramona Siebenhofer (Austria) 0.89 10.53 L’olandese Adriana Jelinkova dovrebbe farcela a qualificarsi: è 24ma a 1?81. 10.53 Tessa Worley va a caccia ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO D11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.57 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Federica Brignone a 1?12, 18ma Sofia Goggia a 1?58, 23ma Elena Curtoni a 1?77. 10.55 Sono scese le prime 30, questa la classifica con le prime dieci posizioni: Tessa Worley (Francia) Sara Hector (Svezia) +0.12 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.29 Petra Vlhova (Slovacchia) +0.41 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.45 Meta Hrovat (Slovenia) +0.54 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +0.61 Marta Bassino (Italia) +0.82 Camille Rast (Svizzera) 0.84 Ramona Siebenhofer (Austria) 0.89 10.53 L’olandese Adriana Jelinkova dovrebbe farcela a qualificarsi: è 24ma a 1?81. 10.53 Tessa Worley va a caccia ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #Lienz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare LIVE s… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile #Bormio - maplewhite1912 : RT @Eurosport_IT: Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare LIVE s… - Eurosport_IT : Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare… -