LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: inizia la gara con tante assenze (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz 9.51 La pista di Lienz è invece stregata per Sofia Goggia, mai oltre il 16° posto. Oggi l’obiettivo è almeno la top10. 9.49 Una top3 per Marta Bassino, seconda nel 2019. Ricordiamo che a Lienz si gareggia ad anni alterni, perché si alterna con la località di Semmering. 9.48 Federica Brignone vanta due podi a Lienz: vinse nel 2017 e giunse seconda dieci anni fa. 9.47 Anche la polacca Maryna Gasienica-Daniel è assente perché positiva al Covid. La Coppa del Mondo è falsata, c’è poco da girarci attorno. 9.45 La prima manche è stata tracciata da Daniele Simoncelli, allenatore dell’Italia. La seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI9.51 La pista diè invece stregata per Sofia Goggia, mai oltre il 16° posto. Oggi l’obiettivo è almeno la top10. 9.49 Una top3 per Marta Bassino, seconda nel 2019. Ricordiamo che asi gareggia ad anni alterni, perché si alterna con la località di Semmering. 9.48 Federica Brignone vanta due podi a: vinse nel 2017 e giunse seconda dieci anni fa. 9.47 Anche la polacca Maryna Gasienica-Daniel è assente perché positiva al Covid. La Coppa del Mondo è falsata, c’è poco da girarci attorno. 9.45 La prima manche è stata tracciata da Daniele Simoncelli, allenatore dell’Italia. La seconda ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #Lienz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare LIVE s… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile #Bormio - maplewhite1912 : RT @Eurosport_IT: Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare LIVE s… - Eurosport_IT : Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare… -