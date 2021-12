LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: gran manche di Federica Brignone, possibile rimonta (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Marta Bassino è seconda a 46 centesimi da Federica Brignone: discreta, non ha sciato male, ma oggi non era la sua giornata. Brignone ha fatto davvero la differenza da metà pista in giù. Ora la norvegese Holtmann, parte con 0.51 di vantaggio. 13.40 Bassino, Holtmann, Hrovat, Robinson, Vlhova, Mowinckel, Hector e Worley sono le ultime 8 atlete in gara. 13.38 Rast è seconda a 77 centesimi, un ottimo segnale per Federica Brignone che resta al comando quando mancano ancora otto atlete. La prossima sarà Marta Bassino, che partirà con 3 decimi esatti di margine sulla compagna di squadra. 13.36 Ramona Siebenhofer è terza a 98 centesimi. Ora Federica Brignone deve fare i conti con l’emergente ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Marta Bassino è seconda a 46 centesimi da: discreta, non ha sciato male, ma oggi non era la sua giornata.ha fatto davvero la differenza da metà pista in giù. Ora la norvegese Holtmann, parte con 0.51 di vantaggio. 13.40 Bassino, Holtmann, Hrovat, Robinson, Vlhova, Mowinckel, Hector e Worley sono le ultime 8 atlete in gara. 13.38 Rast è seconda a 77 centesimi, un ottimo segnale perche resta al comando quando mancano ancora otto atlete. La prossima sarà Marta Bassino, che partirà con 3 decimi esatti di margine sulla compagna di squadra. 13.36 Ramona Siebenhofer è terza a 98 centesimi. Oradeve fare i conti con l’emergente ...

