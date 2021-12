LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: Brignone sfiora il podio, 6a Bassino. Goggia a -93 da Shiffrin in classifica (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.06 A Federica Brignone non è stato sufficiente il miglior tempo nella seconda manche per agguantare il podio, ma la speranza è che abbia finalmente ritrovato le giuste sensazioni anche tra le porte larghe. Marta Bassino oggi bella da vedere, ma non incisiva come in altre occasioni. Sofia Goggia ha comunque portato a casa il miglior piazzamento in carriera a Lienz. 14.04 La graduatoria di Gigante vede sempre davanti Shiffrin con 280 punti, ma Sara Hector si porta a -18. Terza Vlhova a 235 punti, ottava Bassino a 100, decima Brignone a 86. 14.02 In classifica ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.06 A Federicanon è stato sufficiente il miglior tempo nella seconda manche per agguantare il, ma la speranza è che abbia finalmente ritrovato le giuste sensazioni anche tra le porte larghe. Martaoggi bella da vedere, ma non incisiva come in altre occasioni. Sofiaha comunque portato a casa il miglior piazzamento in carriera a. 14.04 La graduatoria divede sempre davanticon 280 punti, ma Sara Hector si porta a -18. Terza Vlhova a 235 punti, ottavaa 100, decimaa 86. 14.02 In...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Lienz in DIRETTA: gran manche di Federica Brignone possibile rimonta - #alpino #Gigante… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, GIGANTE femminile LIENZ 2021: prima e seconda manche (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris da record, doma la Stelvio per la sesta volta ed è p… - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: alle 13... - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa maschile Bormio 2021 (DIRETTA) -