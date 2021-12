LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: alle 13.00 si riparte, cinque le azzurre qualificate per la seconda manche (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO Dalle 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz 12.32 Bentornati amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz. alle ore 13.00 prenderà il via la seconda manche sulla Schlossberg, guida la classifica provvisoria la veterana transalpina Tessa Worley. 11.25 Appuntamento alla seconda manche alle ore 13.00. 11.24 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Federica Brignone a 1?12, 20ma Roberta Melesi a 1?48, 22ma Sofia Goggia a 1?58, 28ma Elena Curtoni a 1?77. Fuori dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO D11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI12.32 Bentornati amici e amiche di OA Sport alladelfemminile diore 13.00 prenderà il via lasulla Schlossberg, guida la classifica provvisoria la veterana transalpina Tessa Worley. 11.25 Appuntamento allaore 13.00. 11.24 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Federica Brignone a 1?12, 20ma Roberta Melesi a 1?48, 22ma Sofia Goggia a 1?58, 28ma Elena Curtoni a 1?77. Fuori dalla ...

