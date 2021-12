LIVE Sci alpino, Gigante Lienz 2021 in DIRETTA: Bassino e Brignone tra le favorite, assente Mikaela Shiffrin (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz IL PROGRAMMA DI Lienz 2021 I PRECEDENTI DELLE AZZURRE A Lienz LE DICHIARAZIONI DELLE ITALIANE PRIMA DELLA GARA Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Gigante femminile di Lienz. La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue dopo la breve pausa natalizia ma deve fare a meno di un nome eccellente: Mikaela Shiffrin è stata fermata dal Covid e salterà il doppio appuntamento sulle nevi austriache. Precedenti alla mano potremmo dire che si libera un posto sul podio dato che la campionessa nordamericana ha raccolto tre successi ed una terza piazza ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDIIL PROGRAMMA DII PRECEDENTI DELLE AZZURRE ALE DICHIARAZIONI DELLE ITALIANE PRIMA DELLA GARA Benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale delfemminile di. La Coppa del Mondo di sciprosegue dopo la breve pausa natalizia ma deve fare a meno di un nome eccellente:è stata fermata dal Covid e salterà il doppio appuntamento sulle nevi austriache. Precedenti alla mano potremmo dire che si libera un posto sul podio dato che la campionessa nordamericana ha raccolto tre successi ed una terza piazza ...

