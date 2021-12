LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris all’assalto, azzurri per stupire (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa Programma, orari e tv della gara – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della seconda prova Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Alle ore 11.30 si apre ufficialmente l’attesissima tre-giorni sulla splendida pista “Stelvio”, dato che domani e mercoledì si tornerà in azione con due superG, per andare a chiudere il programma del 2021. Cosa dobbiamo attenderci dalla Discesa odierna? In primo luogo bisogna analizzare quanto visto nelle due prove dei giorni scorsi. Come sempre i risultati delle sessioni di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLAProgramma, orari e tv della gara – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della seconda prova Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2022. Alle ore 11.30 si apre ufficialmente l’attesissima tre-giorni sulla splendida pista “Stelvio”, dato che domani e mercoledì si tornerà in azione con due superG, per andare a chiudere il programma del. Cosa dobbiamo attenderci dallaodierna? In primo luogo bisogna analizzare quanto visto nelle due prove dei giorni scorsi. Come sempre i risultati delle sessioni di ...

